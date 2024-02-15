Психиатр Федорович: Школа должна формировать поведенческий навык
Шесть-семь лет – это пубертат, когда ребенок должен социализироваться, отметил в эфире НСН Александр Федорович.
Школа должна формировать поведенческий навык учеников, они будут иметь с ним дело в более взрослом возрасте, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Нужно проверять абитуриентов, которые идут в учебные заведения, надо предупреждать пожар, это дешевле, чем потом его тушить. То же самое нужно делать с детьми: в каждый детсад посадить вместе с воспитателем психолога. Шесть-семь лет – это пубертат, когда ребенок должен социализироваться, войти… В этот момент как раз самые лучшие кадры, педагоги, детские психологи и формируют тот самый поведенческий навык, с которым потом приходится иметь дело в более взрослом возрасте. Это подготовка подростковой темы, когда еще один пубертат, тяжелейшая тема – подростки. Если мы не будем этого делать с пяти до семи лет, тогда с 15 до 17 мы, естественно, с этим делом столкнемся», - сказал Федорович.
Ранее заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что нужно внести изменения в законодательство с тем, чтобы школа могла заниматься психологическим воспитанием учеников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа объяснила сбой на своем сервере редкой технической ошибкой
- СМИ: Киркоров исполнил песню украинского композитора перед бойцами СВО
- Шеф-повар из Аргентины назвал клеветой сообщения о своей пропаже в Москве
- Британия переправит в Восточную Европу более 50 танков
- «Оставьте людей в покое»: Собчак заступилась за Лолиту
- ВОЗ: Система здравоохранения в Газе близка к краху
- Снижение роста экономики ЕС связали с неопределенностью выборов в США
- Центробанк: Мошенники рассылают в мессенджеры сообщения от имени Набиуллиной
- Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей
- СМИ: Зерновые продукты для завтраков могут исчезнуть с полок магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru