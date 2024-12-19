«Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа

Совмещённая с пресс-конференцией «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина по итогам 2024 года длилась четыре часа 30 минут, немного не дотянув до рекорда 2013 года (четыре часа 47 минут).

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За это время российский лидер ответил на 76 вопросов, 14 из которых были связаны с проведением специальной военной операцией на Украине. Всего на прямую линию поступило почти 2,5 млн обращений.

Вопросы президенту задавали представители СМИ, в том числе иностранных изданий, блогеры, модераторы и жители страны.

Ранее в Дагестане воспитанникам детского сада «Сказка», который находится в Бабаюртовском районе, по инициативе воспитателей показали «Прямую линию» Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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