«Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
Совмещённая с пресс-конференцией «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина по итогам 2024 года длилась четыре часа 30 минут, немного не дотянув до рекорда 2013 года (четыре часа 47 минут).
За это время российский лидер ответил на 76 вопросов, 14 из которых были связаны с проведением специальной военной операцией на Украине. Всего на прямую линию поступило почти 2,5 млн обращений.
Вопросы президенту задавали представители СМИ, в том числе иностранных изданий, блогеры, модераторы и жители страны.
Ранее в Дагестане воспитанникам детского сада «Сказка», который находится в Бабаюртовском районе, по инициативе воспитателей показали «Прямую линию» Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области
- Уролог Белопольский: Терпеть и откладывать поход в туалет нельзя
- Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
- Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей
- В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
- Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru