«Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа

За это время российский лидер ответил на 76 вопросов, 14 из которых были связаны с проведением специальной военной операцией на Украине. Всего на прямую линию поступило почти 2,5 млн обращений.

Вопросы президенту задавали представители СМИ, в том числе иностранных изданий, блогеры, модераторы и жители страны.

Ранее в Дагестане воспитанникам детского сада «Сказка», который находится в Бабаюртовском районе, по инициативе воспитателей показали «Прямую линию» Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

