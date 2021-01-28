Пятнадцать обысков прошло по делу о нарушении санитарных правил на акции 23 января

Агентство подчеркивает, что официальный комментарий правоохранительных органов еще не был получен. По данным агентства, сотрудники полиции изымали во время обысков телефоны и компьютеры.

Обыски прошли в квартире оппозиционера и блогера Алексея Навального, в квартире его жены Юлии и брата Олега. Представители правоохранительных органов также обыскали студию канала "Навальный.Live", офис Фонда борьбы с коррупцией (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) в Москве и квартиру юриста Любови Соболь.

Ранее стало известно, что обыск прошел в квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Они были доставлены из изолятора, в который их поместили за админстративные правонарушения 23 января.

