Пятнадцать обысков прошло по делу о нарушении санитарных правил на акции 23 января
В среду 27 января около 15 обысков было проведено в квартирах участников несогласованного митинга 23 января. Процедура прошла в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей оппозиционеров.
Агентство подчеркивает, что официальный комментарий правоохранительных органов еще не был получен. По данным агентства, сотрудники полиции изымали во время обысков телефоны и компьютеры.
Обыски прошли в квартире оппозиционера и блогера Алексея Навального, в квартире его жены Юлии и брата Олега. Представители правоохранительных органов также обыскали студию канала "Навальный.Live", офис Фонда борьбы с коррупцией (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) в Москве и квартиру юриста Любови Соболь.
Ранее стало известно, что обыск прошел в квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Они были доставлены из изолятора, в который их поместили за админстративные правонарушения 23 января.
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