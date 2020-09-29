Протоиерей Димитрий Смирнов попал в реанимацию

Протоиерей Димитрий (Смирнов) попал в реанимацию, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на священника и сотрудника скорой помощи Феодорита Сенчукова.

Он отметил, что причиной недомогания стал не коронавирус.

«Прошу молитв о здравии тяжко болеющего протоиерея», - сказал собеседник издания.

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В августе протоиерея освободили от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состонию здоровья.

РПЦ выразила благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии».

Протоиерей Дмитрий Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой, неоднозначными заявлениями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. В мае 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.

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ФОТО: НСН
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