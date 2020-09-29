Протоиерей Димитрий Смирнов попал в реанимацию

В августе протоиерея освободили от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состонию здоровья.

РПЦ выразила благодарность клирику «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии».

Протоиерей Дмитрий Смирнов - один из постоянных комментаторов НСН. Он известен своими яркими, порой, неоднозначными заявлениями, которые не раз вызывали бурную дискуссию в церковной среде и обществе. В мае 69-летний священник переболел COVID-19, до этого у него также отмечались проблемы со здоровьем.

