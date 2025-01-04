Против историка Эйдельман завели еще одно дело о реабилитации нацизма

Новое уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со сслылкой на силовые структуры.

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«В отношении... Эйдельман возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)», — рассказал собеседник издания.

Ранее против историка завели дело о реабилитации нацизма группой лиц, по предварительному сговору либо с использованием Сети. Такая статья Уголовного кодекса предусматривает штраф в размере 2-5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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