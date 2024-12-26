Иноагента Эйдельман оштрафовали за дискредитацию действий российской армии

Блогера и историка Тамару Эйдельман (внесена в перечень иноагентов Минюстом) столичный Дорогомиловский суд признал виновной в дискредитации действий российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Эйдельман назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее против Эйдельман возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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