Иноагента Эйдельман оштрафовали за дискредитацию действий российской армии
26 декабря 202413:59
Блогера и историка Тамару Эйдельман (внесена в перечень иноагентов Минюстом) столичный Дорогомиловский суд признал виновной в дискредитации действий российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Эйдельман назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее против Эйдельман возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru