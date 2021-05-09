Омский министр здравоохранения пропал на охоте

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести во время охоты. Об этом пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на несколько источников.

Известно, что 49-летний Мураховский отправился в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его пытались обнаружить знакомые. Через сутки безуспешных поисков сообщили о пропаже в полицию.

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На поиски омского министра направлен личный состав пункта полиции «Большеуковский» и сотрудники Росгвардии, а также охотоинспекторы и местные жители. Планируется, что их усилят сотрудники МЧС и волонтеры. Также поиск мужчины ведут с воздуха с помощью вертолетов.

Мухаровский был назначен на должность главы омского минздрава в ноябре 2020 года. Ранее он занимал должность главврача больницы скорой медпомощи №1 в Омске. Именно в это лечебное учреждение летом 2020 года поступил Алексей Навальный с подозрением на отравление.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОмскВрачиОхотаАлексей Навальный
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