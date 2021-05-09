Омский министр здравоохранения пропал на охоте

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести во время охоты. Об этом пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на несколько источников.

Известно, что 49-летний Мураховский отправился в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его пытались обнаружить знакомые. Через сутки безуспешных поисков сообщили о пропаже в полицию.