Прокурор запросил для экс-министра Абызова более 19 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 19,5 года в колонии строгого режима, передает ТАСС.

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«Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей», - сказал прокурор.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества. По словам прокурора, вина экс-министра полностью доказана.

Также гособвинение попросило лишить бывшего чиновника ордена Дружбы и удовлетворить иск потерпевшей стороны, взыскав солидарно со всех подсудимых 1,5 миллиарда рублей. Сообщникам экс-министра попросили дать от 7 до 18,5 года лишения свободы.

Абызов находится под стражей с марта 2019 года. Против него возбуждено три уголовных дела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
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