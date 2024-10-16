Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для бывшего главного нарколога Москвы Брюна
Прокурор, в ходе процесса в Кузьминском суде столицы по делу бывшего главного нарколога Москвы Евгения Брюна, попросил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права работать в госорганах на 4 года и штрафом в размере 1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Брюн обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он похитил совместно с другими фигурантами этого дела около 20 миллионов рублей на поставках медизделий.
Ранее стало известно, что возможный соучастник нарколога Брюна признал вину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru