Прокурор запросил 8 лет лишения свободы для бывшего главного нарколога Москвы Брюна

Прокурор, в ходе процесса в Кузьминском суде столицы по делу бывшего главного нарколога Москвы Евгения Брюна, попросил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права работать в госорганах на 4 года и штрафом в размере 1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия

Брюн обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он похитил совместно с другими фигурантами этого дела около 20 миллионов рублей на поставках медизделий.

Ранее стало известно, что возможный соучастник нарколога Брюна признал вину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоСудПрокурорЕвгений Брюн

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