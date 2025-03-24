Прокурор попросил освободить Ефремова по УДО
24 марта 202513:34
Прокурор попросил освободить актёра Михаила Ефремова условно-досрочно. Об этом сообщает NEWS.ru.
В ходе заседания он поддержал ходатайство защиты об УДО, отметив, что артист более «не нуждается в пребывании в колонии».
«Полагаю, что... цели уголовного наказания были достигнуты», — заключил прокурор.
В 2020 году Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, напоминает «Свободная пресса». Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В работе онлайн-приложения «Сбера» в ряде регионов России произошли сбои
- Депутат Останина заявила, что школьниц не нужно поощрять рожать
- Актер Горевой назвал освобождение Ефремова лучшим событием последних лет
- Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и три БМП
- Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов
- СМИ: Лифт с людьми сорвался с 18-го этажа под Санкт-Петербургом
- Михаила Ефремова освободили по УДО
- На нефтебазе в Кавказском районе Кубани локализовали пожар
- Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru