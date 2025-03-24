Прокурор попросил освободить Ефремова по УДО

В ходе заседания он поддержал ходатайство защиты об УДО, отметив, что артист более «не нуждается в пребывании в колонии».

«Полагаю, что... цели уголовного наказания были достигнуты», — заключил прокурор.

В 2020 году Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, напоминает «Свободная пресса». Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области.