Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Прокурор по делу нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева попала в ДТП по пути на заседание. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.

Там сегодня в 11:00 должно было начаться заседание. Из-за ЧП начало слушаний было перенесено. При этом подчёркивается, что в ДТП прокурор травм не получала, отмечает RT.

Напомним, предыдущее заседание по делу Кокорина и Мамаева состоялось 23 апреля. На нем адвокат Александра Кокорина, среди прочего, представил суду заключение психолога, согласно которому спортсмен во время конфликта в московском кафе находился в состоянии аффекта. Причиной для этого мог стать длительный стресс.

