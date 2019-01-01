Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Прокурор по делу нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева попала в ДТП по пути на заседание. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.
Там сегодня в 11:00 должно было начаться заседание. Из-за ЧП начало слушаний было перенесено. При этом подчёркивается, что в ДТП прокурор травм не получала, отмечает RT.
Напомним, предыдущее заседание по делу Кокорина и Мамаева состоялось 23 апреля. На нем адвокат Александра Кокорина, среди прочего, представил суду заключение психолога, согласно которому спортсмен во время конфликта в московском кафе находился в состоянии аффекта. Причиной для этого мог стать длительный стресс.
Между тем, ранее НСН сообщала, что СМИ обнародовали полное видео избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака футболистом Александром Кокориным и его братом Кириллом. Как отмечает РИА ФАН на кадрах видно, как братья приближаются к столику, за которым расположился Пак. Первым удар стулом наносит Александр Кокорин. Он приходится по голове, затем в дело вступает Кирилл. Судя по кадрам, группа молодых людей пыталась безуспешно утихомирить хулиганов.
Вслед за Кокориными в потасовку вмешался футболист Павел Мамаев – он нанёс удар генеральному директору НАМИ Сергею Гайсину, которого затем хватает за шею товарищ футболистов Александр Протасовицкий, который также проходит обвиняемым по делу.
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