Подруга Кокорина и Мамаева рассказала, что спровоцировало конфликт с Соловчуком

Показания ключевого свидетеля потасовки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком были сегодня зачитаны в Пресненском районном суде Москвы. В силу того, что Александра Поздникавене является гражданкой Латвии и не вышла на связь, её показания зачитала прокурор.

Из текста следует, что девушка села в машину, которая стояла перед входом и спросила у мужчины за рулём, является ли он водителем Кокорина. В ответ на это Соловчук заявил: «Я таких петухов не вожу». В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это не их автомобиль и попросил девушку пересесть. Потом футболист спросил, почему она так расстроена и что девушке сказал Соловчук. Александра Поздникавене рассказала о диалоге, который у неё произошёл между ней и водителем.

Напомним, 11 октября прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

Между тем, ранее сегодня НСН сообщала, что Кокорин и Мамаев содержатся в камерах, которые рассчитаны на 2-4 человек. Известно, что с ними сидя заключённые, с которыми они были на карантине. Отмечается, что футболисты не отказываются мыть туалеты. Более того, они делают это по собственному желанию, чередуясь с «соседями» по камере.



