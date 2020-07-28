Прокуратуре предоставят полномочия возбуждать уголовные дела
В закон «О прокуратуре» внесут поправки, согласно которым у прокуроров, скорее всего, появится возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела в предусмотренных законом случаях. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передаёт ТАСС.
Прокуратуру в этом году возглавил Игорь Краснов, с 2011 года работавший в Следственном комитете. Перед новым назначением Краснов в ответ на вопрос о возможном расширении полномочий прокуратуры назвал инструментарий этого ведомства достаточным.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН не согласился с этим утверждением Краснова. По его мнению, новый генпрокурор на тот момент ещё не полностью погрузился в работу ведомства.
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