Прокуратуре предоставят полномочия возбуждать уголовные дела

В закон «О прокуратуре» внесут поправки, согласно которым у прокуроров, скорее всего, появится возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела в предусмотренных законом случаях. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передаёт ТАСС.

Прокуратуру в этом году возглавил Игорь Краснов, с 2011 года работавший в Следственном комитете. Перед новым назначением Краснов в ответ на вопрос о возможном расширении полномочий прокуратуры назвал инструментарий этого ведомства достаточным.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН не согласился с этим утверждением Краснова. По его мнению, новый генпрокурор на тот момент ещё не полностью погрузился в работу ведомства.

