Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Гособвинение потребовало приговорить бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в юридическом бюро «Бартолиус», представляющем интересы потерпевших по делу.

Согласно опубликованному сообщению, в ходе прений сторон прокуратура также предложила назначить наказание другим фигурантам уголовного дела.

Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в мошенничестве

Павлу Масловскому гособвинение просит назначить 9,5 лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора на 14 лет, а также штраф в размере 14,7 миллионов рублей. Светлане Безруковой предложено назначить 9 лет колонии и штраф в размере 9,45 миллионов рублей.

Все трое проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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