Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Павлу Масловскому гособвинение просит назначить 9,5 лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора на 14 лет, а также штраф в размере 14,7 миллионов рублей. Светлане Безруковой предложено назначить 9 лет колонии и штраф в размере 9,45 миллионов рублей.

Все трое проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

