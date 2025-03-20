Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
Гособвинение потребовало приговорить бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в юридическом бюро «Бартолиус», представляющем интересы потерпевших по делу.
Согласно опубликованному сообщению, в ходе прений сторон прокуратура также предложила назначить наказание другим фигурантам уголовного дела.
Павлу Масловскому гособвинение просит назначить 9,5 лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора на 14 лет, а также штраф в размере 14,7 миллионов рублей. Светлане Безруковой предложено назначить 9 лет колонии и штраф в размере 9,45 миллионов рублей.
Все трое проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru