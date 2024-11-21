Бывший совладелец «Азбуки вкуса» отверг обвинения в мошенничестве
Бывший совладелец сети «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский в ходе заседания Пресненского суда Москвы не признал вину по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Якубовский заявил, что считает обвинение необоснованным и назвал себя жертвой оговора. По его словам, суть обвинения остается для него непонятной, и он категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым действиям.
Свою вину также не признали фигуранты дела Павел Масловский и Светлана Безрукова. Масловский охарактеризовал предъявленные обвинения как «ужасный документ».
В четверг суд начал рассматривать дело по существу. Подробности обвинений и позиции сторон пока не разглашаются, передает «Радиоточка НСН».
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