Прокуратура займется расследованием массового увольнения хирургов в Свердловской области
Прокуратура Свердловской области начнет расследование массового увольнения хирургов из медучреждений в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры прибудут в Нижний Тагил для встречи с уволившимися врачами в ближайшую среду 28 августа. По результатам необходимых проверок будут ведомством будут приняты решения.
Ранее стало известно, шесть врачей из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты.
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