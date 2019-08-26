Прокуратура займется расследованием массового увольнения хирургов в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области начнет расследование массового увольнения хирургов из медучреждений в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры прибудут в Нижний Тагил для встречи с уволившимися врачами в ближайшую среду 28 августа. По результатам необходимых проверок будут ведомством будут приняты решения.

Ранее стало известно, шесть врачей из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты.

