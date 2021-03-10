Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении аудитора Меня

По данным Мусаева, генпрокуратура утвердила обвинение в адрес Меня в среду. Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей, которые он, по данным следствия, похитил из казны Ивановской области в 2011 году.

Агентство отмечает, что в ближайшее время уголовное дело будет передано в один из судов Москвы, где его должны будут рассмотреть по существу.

