«Кокорин был в аффекте»: Адвокат футболиста – о конфликте с Паком

Александр Кокорин во время конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре столицы был в состоянии аффекта. Как отмечает ТАСС, об этом сегодня в суде заявила адвокаты, подкрепив свои слова доказательствами, в частности, заключением психолога.

Как сообщает Москва 24, защита настаивает на том, что «игрок питерского клуба «Зенит» на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии», и ему было трудно управлять своими эмоциями.

Напомним, в начале октября прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Во время дачи показаний в Пресненской суде Пак заявил, что его «избиение» в одном из кафе в центре столицы происходило под крики «езжай в свой Китай», «мы тебя убьем».