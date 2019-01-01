«Кокорин был в аффекте»: Адвокат футболиста – о конфликте с Паком
Александр Кокорин во время конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре столицы был в состоянии аффекта. Как отмечает ТАСС, об этом сегодня в суде заявила адвокаты, подкрепив свои слова доказательствами, в частности, заключением психолога.
Как сообщает Москва 24, защита настаивает на том, что «игрок питерского клуба «Зенит» на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии», и ему было трудно управлять своими эмоциями.
Напомним, в начале октября прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Во время дачи показаний в Пресненской суде Пак заявил, что его «избиение» в одном из кафе в центре столицы происходило под крики «езжай в свой Китай», «мы тебя убьем».
После инцидента медики зафиксировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы конечностей.
Между тем, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, что Денис Пак пытается с помощью показаний давить на братьев Кокориных. Он заявил, что эти показания не могут повлиять, отягчающими обстоятельствами данные слова не являются.
«Должна быть реальная угроза убийством от нападающего, а не со стороны толпы, в которой кто-то что-то крикнул. Господин Пак сгущает краски, пытается использовать ситуацию в свою пользу, чтобы максимально усилить репрессивный эффект от совершенного деяния», - заключил Тимур Маршани.
Футболисты Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 25 сентября, подчёркивают Дни.ру.
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