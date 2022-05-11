Прокуратура и ФСИН не обжаловали досрочное освобождение Улюкаева

Прокуратура и Федеральная служба исполнения наказний (ФСИН) не обжаловали решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы Минэкономики РФ Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС.

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В Московском районном суде Твери отметили, что жалобы от какой-либо стороны процесса на данное решение не поступало, таким образом 12 мая оно вступает в законную силу.

Ранее Улюкаева признали виновным в получении $2 млн взятки, в 2017 году его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об УДО экс-министра.

Бывший заместитель министра экономического развития Евгений Елин заявил, что Улюкаев «абсолютно полезный в нынешней ситуации специалист», пишут «Известия».

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ФОТО: Алексей Улюкаев // РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВзяткаУголовное НаказаниеОсвобождениеАлексей Улюкаев
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