Прокуратура и ФСИН не обжаловали досрочное освобождение Улюкаева

В Московском районном суде Твери отметили, что жалобы от какой-либо стороны процесса на данное решение не поступало, таким образом 12 мая оно вступает в законную силу.

Ранее Улюкаева признали виновным в получении $2 млн взятки, в 2017 году его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об УДО экс-министра.

Бывший заместитель министра экономического развития Евгений Елин заявил, что Улюкаев «абсолютно полезный в нынешней ситуации специалист», пишут «Известия».

