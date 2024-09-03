«Профориентация и консультант»: Россиянам после 40 дали совет, как поменять работу

Людям после 40 лет в смене профессии может помочь профориентация, а также карьерный консультант, рассказала профориентолог Виктория Вирта. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Она пояснила, что основные причины, по которым взрослые люди начинают искать себя, – это период материнства у женщин, когда они переживают об упущенном времени или вмешательство родителей в выбор профессии в юности.

Вирта посоветовала профориентацию как способ разобраться в себе, а также выбрать карьерного консультанта из понравившейся области. Также она отметила важность хорошего резюме и необходимость написания сопроводительных писем.

Ранее сенатор РФ член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Епифанова заявила, что неравенство в оплате труда мужчин и женщин в России можно объяснить стереотипами о делении профессий на «мужские» и «женские», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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