«Профориентация и консультант»: Россиянам после 40 дали совет, как поменять работу

Она пояснила, что основные причины, по которым взрослые люди начинают искать себя, – это период материнства у женщин, когда они переживают об упущенном времени или вмешательство родителей в выбор профессии в юности.

Вирта посоветовала профориентацию как способ разобраться в себе, а также выбрать карьерного консультанта из понравившейся области. Также она отметила важность хорошего резюме и необходимость написания сопроводительных писем.

Ранее сенатор РФ член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Епифанова заявила, что неравенство в оплате труда мужчин и женщин в России можно объяснить стереотипами о делении профессий на «мужские» и «женские», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



