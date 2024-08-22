Заммэра Ракова представила выставку профессий будущего на форуме «Москва 2030»
Москвичи и гости столицы могут познакомиться с профессиями будущего в Гостином Дворе. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Гостинный Двор стал мультимедийной площадкой инноваций социальной сферы столицы, в том числе в сфере образования. Здесь можно прогуляться по «Проспекту знаний» и освоить новую специальность в «Квартале профессий».
«До 8 сентября любой желающий сможет попробовать себя в перспективных профессиях и даже вступить в схватку с искусственным интеллектом», — указала вице-мэр.
Ракова добавила, что гости форума-фестиваля ознакомились с востребованными ИТ-специальностями, «проехали» тысячи километров в симуляторе электропоезда «Ласточка», научились управлять роботами, пробовали себя в роли крановщика.
Ранее в правительстве столицы заявили, что с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится первая Московская международная неделя кино (ММНК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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