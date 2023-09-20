Профессор Продеус: Постковидный синдром возможен даже при легком течении COVID-19
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что в зоне риска не только пациенты с хроническими заболеваниями.
Постковидный синдром возможен даже при легком течении COVID-19, в зоне риска не только граждане с хроническими заболеваниями, заявил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Постковидный синдром у взрослых есть, сказать, что он будет больше или меньше в связи с новым штаммом, сейчас нельзя. К сожалению, состояние слабости и вялости, нарушение дыхания и так далее, они еще остаются. Люди из групп риска особенно подвержены острому течению, но никто не исключает постковидный синдром даже при относительно нетяжелом течении для людей среднего возраста, которые относительно здоровы», - отметил он.
С приходом календарной осени в стране снова свирепствует ковид. Цифры заболеваемости растут почти на 50% в неделю, в Москве уже вновь открыт ковидный госпиталь. Роспотребнадзор сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России почти в 1,5 раза — на 48%, до 8,2 случаев на 100 тыс. населения. По данным ВОЗ, за месяц 1,5 млн человек в мире заболели COVID-19, из них 2 000 скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru