Профессор МГУ Князев уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев решил уволиться после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Профессор признался, что имел отношения со студентками, однако подчеркнул, что всегда считал их добровольными. Князев добавил, что никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, подчеркивает Газета.ру. Также он извинился и сообщил, что сожалеет о том, что какие-то его поступки привели к тому, что кто-то от них пострадал.
Преподаватель филологического факультета МГУ заявил, что что планирует завершить текущий семестр, «чтобы не создавать никому сложностей», отмечает Life.ru.
Напомним, ранее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором потребовали создать механизмы для защиты студентов от домогательств.
Между тем, известный голливудский продюсер Харви Вайнштен приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В конце февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени и склонению к сексу первой степени.
Обвинения в адрес продюсера были выдвинуты в 2017 году, причем об изнасилованиях и домогательствах Вайнштейна заявили десятки женщин, в том числе звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Сам продюсер свою вину не признал, утверждая, что все половые контакты происходили по взаимному согласию.
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