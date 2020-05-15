Профессор МГУ Князев уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев решил уволиться после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Профессор признался, что имел отношения со студентками, однако подчеркнул, что всегда считал их добровольными. Князев добавил, что никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, подчеркивает Газета.ру. Также он извинился и сообщил, что сожалеет о том, что какие-то его поступки привели к тому, что кто-то от них пострадал.

Преподаватель филологического факультета МГУ заявил, что что планирует завершить текущий семестр, «чтобы не создавать никому сложностей», отмечает Life.ru.

Напомним, ранее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором потребовали создать механизмы для защиты студентов от домогательств.