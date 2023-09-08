Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва-Казань

Глава государства заявил, что новый отрезок МСД является завершающим этапом строительства северного направления. В итоге будут насквозь, через мегаполис, соединены трассы М-12 и М-11 до Санкт-Петербурга.

Сергей Собянин, в свою очередь, уточнил, что в сутки по участку МСД от улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М-12 будут проезжать 40-50 тысяч автомобилей.

«Он соединяет Санкт-Петербургскую дорогу и дорогу на Казань. На Санкт-Петербург изначально было всё сделано... Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 км дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску», - сказал мэр столицы.

В пресс-службе уточнили, что построенный участок МСД - это шестиполосная трасса протяжённостью около пяти км (без учёта съездов). В состав объекта входят три путепровода, а также мост через реку Пехорку.

Новая федеральная трасса М-12 «Восток» свяжет Москву и Казань с перспективой продления до Екатеринбурга.

Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автодорожного моста через реку Енисей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

