Проект о запрете удаленной работы из-за рубежа могут внести в Госдуму в начале года

По словам парламентария, документ находится в достаточно высокой степени проработки.

«Я думаю, что в начале следующего года мы его внесем», — уточнил Исаев в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, который ограничит возможность удаленной работы для покинувших Россию граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры могут коснуться в том числе чиновников, сотрудников сферы информбезопасности, представителей некоторых транспортных отраслей.

При этом в Минцифры не поддерживают инициативу, ведомство опасается, что ограничения спровоцируют снижение темпов развития цифровых платформ и решений.

