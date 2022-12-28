Проект о запрете удаленной работы из-за рубежа могут внести в Госдуму в начале года
Законопроект, запрещающий удаленную работу из-за границы для сотрудников ряда отраслей, могут внести в Госдуму в начале 2023 года. Об этом рассказал замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По словам парламентария, документ находится в достаточно высокой степени проработки.
«Я думаю, что в начале следующего года мы его внесем», — уточнил Исаев в беседе с РИА Новости.
Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, который ограничит возможность удаленной работы для покинувших Россию граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры могут коснуться в том числе чиновников, сотрудников сферы информбезопасности, представителей некоторых транспортных отраслей.
При этом в Минцифры не поддерживают инициативу, ведомство опасается, что ограничения спровоцируют снижение темпов развития цифровых платформ и решений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru