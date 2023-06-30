Проект московских врачей стал одним из лучших изобретений в медицине по версии Роспатента
Проект столичных врачей, участник грантовой программы мэра Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Речь идет о запатентованном способе фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Проект был разработан нейрохирургами и руководителем Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ.
Врачи Московского спинального центра первыми в России предложили свой уникальный способ фиксации динамических имплантатов. Речь идет о формировании для импланта специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом.
Ранее стало известно, что Москва первой в России ввела спецтариф в рамках обязательного медицинского страхования на анализ рентгеновских снимков при помощи искусственного интеллекта.
Анастасия Ракова сообщила, что первым в ОМС был включен анализ маммографических исследований. С начала года врачи с помощью новых технологий проанализировали более ста тысяч маммографий. Она отметила, что идея была реализована в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в медицине.
Умные алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек. Исследования московских ученых доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, передает «Радиоточка НСН
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