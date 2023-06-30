Проект московских врачей стал одним из лучших изобретений в медицине по версии Роспатента

Проект столичных врачей, участник грантовой программы мэра Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о запатентованном способе фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Проект был разработан нейрохирургами и руководителем Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ.

Врачи Московского спинального центра первыми в России предложили свой уникальный способ фиксации динамических имплантатов. Речь идет о формировании для импланта специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом.