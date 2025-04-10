Продажу алкоголя предложили ограничить в Нижегородской области
Продажу алкоголя предложили ограничить в Нижегородской области. Соответствующую инициативу опубликовало Минэкономразвития региона.
Предлагается ввести запрет на продажу алкоголесодержащей продукции по воскресеньям, а также продавать алкоголь в субботу с 10 до 16 часов, по будням — с 14 до 20 часов. Если законопроект будет принят, алкогольные напитки исчезнут с витрин.
Ведомство предложило ввести изменения с 1 сентября 2025 года.
Ранее в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова заявили, что в Вологодской области нет черного рынка алкоголя, с отдельными нарушениями антиалкогольного законодательства борется правительство региона совместно с областным управлением МВД. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru