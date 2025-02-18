Россияне купили почти 200 тысяч китайских авто с пробегом в 2024 году
Россияне купили 196,8 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок в прошлом году, что на 69% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Аналитики отметили, что именно «китайцы» демонстрируют наибольший рост на вторичном рынке. Как следствие, их доля за год увеличилась с 2,1% до 3,3%. Указывается, что весь рынок б/у автомобилей в прошлом году показал рост на 6%.
Специалисты рассказали, что чаще всего россияне покупали подержанные автомобили Geely, Chery, Haval, Great Wall и Lifan. При этом показатели остальных китайских марок составили менее 10 тысяч легковых машин с пробегом.
Ранее гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил в интервью НСН, что китайские электромобили стоимостью до 5 млн рублей лидируют в этом сегменте по популярности у россиян, бросив вызов конкурентам из Америки и Европы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru