Призеры премии «Экология – дело каждого» из Индии, Китая, Ливана примут участие в конференции МГУ

На конференцию «Международная школа по экологии» на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова приехали 25 представителей 11 стран. Впервые в ней принимают участие и призеры премии «Экология – дело каждого» из Индии, Китая и Ливана, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, во время обучающей программы они узнают о передовых направлениях работы в области экологии и обращения с отходами.

«Впервые призеры премии "Экология – дело каждого" из Китая, Индии и Ливана принимают участие в уникальном образовательном процессе на базе МГУ. Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой. Обменяются научным и практическим опытом по реализации экологических проектов и смогут популяризировать их во благо экобезопасности наших стран», – сказала Радионова.

Представитель Индии Рамачандаран Шастри заявил, что Международная премия «Экология – дело каждого» – это не просто соревнование.

«Многие страны во всем мире, включая как Индию, так и Россию, включены в экологическую повестку и заинтересованы в охране окружающей среды и борьбе с загрязнениями. Важность экологии очевидна для всех: для школьников, рабочих, бизнесменов, для индустрии и экономики. Ведь экология – это дело каждого», – подчеркнул Шастри.

Радионова отметила, что все трое призеров премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» счастливы посетить Россию и принять участие в образовательном курсе. Они узнают не только о новых вызовах в сфере защиты окружающей среды, но и о новых решениях. И смогут далее успешно проводить работу по экологическому просвещению.

Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Прием заявок на пятый сезон Премии проходит с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Премию поддержали: АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппа Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и другие.

