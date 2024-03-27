Приложение Mir Pay удалили из Google Play

Также в сервисе, предлагающем программы для устройств на операционной системе Android, стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет!». Ранее эти программы были удалены из магазина приложений AppStore на фоне введения санкций США против Национальной системы платежных карт — оператора системы «Мир».

Вашингтон ввел ограничения в отношении НСПК в феврале. В пресс-службе национальной системы отмечали, что санкции не повлияли на работу платежных сервисов внутри России, напоминает RT.