Приложение Mir Pay удалили из Google Play
Приложение платежной системы «Мир» для оплаты с помощью мобильного телефона Mir Pay пропало из магазина Google Play.
Также в сервисе, предлагающем программы для устройств на операционной системе Android, стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет!». Ранее эти программы были удалены из магазина приложений AppStore на фоне введения санкций США против Национальной системы платежных карт — оператора системы «Мир».
Вашингтон ввел ограничения в отношении НСПК в феврале. В пресс-службе национальной системы отмечали, что санкции не повлияли на работу платежных сервисов внутри России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru