Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт «Мир»
Армянские банки прекращают обслуживание карт «Мир». Как пишет Sputnik Армения, это подтвердили в Союзе банков республики.
В сообщении говорится, что решение было принято из-за риска вторичных санкций, которые возникли после того, как Министерство финансов США ввело санкции в отношении платёжной системы «Мир».
Отмечается, что работу с картами «Мир» в стране продолжит дочерний банк российского ПАО ВТБ - «ВТБ (Армения)».
Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что в стране обслуживание карт российской платежной системы «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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