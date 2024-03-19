Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт «Мир»

В сообщении говорится, что решение было принято из-за риска вторичных санкций, которые возникли после того, как Министерство финансов США ввело санкции в отношении платёжной системы «Мир».

Отмечается, что работу с картами «Мир» в стране продолжит дочерний банк российского ПАО ВТБ - «ВТБ (Армения)».

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что в стране обслуживание карт российской платежной системы «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

