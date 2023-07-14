Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт в Office

«В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию. И наши отношения подошли к естественному завершению», — отметил эксперт.

Aptos станет новым шрифтом по умолчанию в программах Word, Outlook, PowerPoint, Excel. Автор новинки — дизайнер Стив Маттесон, ранее разработавший шрифты TrueType и Segoe, отмечает телеканал «360». Шрифт Aptos не имеет засечек, отличается простыми формами и ровными штрихами, легко читается.

Дэниелс подчеркнул, что соответствующее обновление для Microsoft Office выпустят в течение нескольких месяцев.

Calibri использовался в качестве основного шрифта в пакете приложений Office с 2007 года, в 2021 году Microsoft заявляла о намерении сменить его, пишет Ura.ru.

