Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт в Office
Корпорация Microsoft изменит установленный по умолчанию шрифт Calibri в продукте Microsoft Office на Aptos. Об этом сообщил главный менеджер по дизайну программ Office Си Дэниелс на странице на платформе Medium.
«В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию. И наши отношения подошли к естественному завершению», — отметил эксперт.
Aptos станет новым шрифтом по умолчанию в программах Word, Outlook, PowerPoint, Excel. Автор новинки — дизайнер Стив Маттесон, ранее разработавший шрифты TrueType и Segoe, отмечает телеканал «360». Шрифт Aptos не имеет засечек, отличается простыми формами и ровными штрихами, легко читается.
Дэниелс подчеркнул, что соответствующее обновление для Microsoft Office выпустят в течение нескольких месяцев.
Calibri использовался в качестве основного шрифта в пакете приложений Office с 2007 года, в 2021 году Microsoft заявляла о намерении сменить его, пишет Ura.ru.
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