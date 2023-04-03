Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) зачислен в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба основателя группы Евгения Пригожина в Telegram.

Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

«Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля зачислен бойцом ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, компенсациями и другими социальными гарантиями,, предусмотренными для погибших бойцов ЧВК «Вагнер»», - сказано в заявлении.

Военкор погиб 2 апреля в результате теракта в кафе в центре Санкт-Петербурга. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Видео с места взрыва опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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