Приговор Блиновской огласят 3 марта
Приговор по делу блогера Елены Блиновской будет оглашен московским Савеловским судом 3 марта. Об этом сообщило РИА Новости.
Блиновская обвиняется в незаконном обороте средств, легализации денег и неуплате налогов.
Прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 1,5 млн рублей и запретом в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься коммерческой деятельностью. В свою очередь адвокат Наталия Сальникова настаивает на условном лишении свободы.
Ранее Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму. Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru