Приговор Блиновской огласят 3 марта

Блиновская обвиняется в незаконном обороте средств, легализации денег и неуплате налогов.

Прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 1,5 млн рублей и запретом в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься коммерческой деятельностью. В свою очередь адвокат Наталия Сальникова настаивает на условном лишении свободы.

Ранее Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму. Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

