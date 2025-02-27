Приговор Блиновской огласят 3 марта

Приговор по делу блогера Елены Блиновской будет оглашен московским Савеловским судом 3 марта. Об этом сообщило РИА Новости.

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Блиновская обвиняется в незаконном обороте средств, легализации денег и неуплате налогов.

Прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 1,5 млн рублей и запретом в течение пяти лет после отбытия наказания заниматься коммерческой деятельностью. В свою очередь адвокат Наталия Сальникова настаивает на условном лишении свободы.

Ранее Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму. Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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