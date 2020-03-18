Причиной смерти Эдуарда Лимонова стал рак

О смерти Эдуарда Лимонова стало известно накануне поздно вечером. Причиной смерти стала онкология, сообщает Москва 24 со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем и лидером которой он был. Недавно он перенес две операции, начались проблемы с горлом и воспаление.

Эдуард Лимонов - автор популярного романа «Это я – Эдичка», пишет Утро.ру.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что они не были близки с идеологической и политической точки зрения с Лимоновым. Тем не менее, собеседник отметил, что Лимонов оставил заметный след в истории современной России.

