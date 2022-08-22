Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс объявил об отставке
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс заявил, что уйдет в отставку. Он пояснил, что в этом году истекает его срок полномочий, выдвигать свою кандидатуру повторно он не станет. Юргенс также сообщил, что «хочет углубиться в новые начинания».
Место Юргенса может занять Евгений Уфимцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Юргенс проработал на страховом рынке более 12 лет. За это время, по его словам, «многое удалось сделать», в том числе «вывести рынок ОСАГО из кризиса». Об этом говорится в заявлении Юргенса на сайте ВСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru