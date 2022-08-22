Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс объявил об отставке

Место Юргенса может занять Евгений Уфимцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Юргенс проработал на страховом рынке более 12 лет. За это время, по его словам, «многое удалось сделать», в том числе «вывести рынок ОСАГО из кризиса». Об этом говорится в заявлении Юргенса на сайте ВСС.



