Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс объявил об отставке

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс заявил, что уйдет в отставку. Он пояснил, что в этом году истекает его срок полномочий, выдвигать свою кандидатуру повторно он не станет. Юргенс также сообщил, что «хочет углубиться в новые начинания».

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Место Юргенса может занять Евгений Уфимцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Юргенс проработал на страховом рынке более 12 лет. За это время, по его словам, «многое удалось сделать», в том числе «вывести рынок ОСАГО из кризиса». Об этом говорится в заявлении Юргенса на сайте ВСС.


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ФОТО: РИА Новости
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