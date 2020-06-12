Президент Путин заявил о поддержке большинством россиян конституционных поправок

Президент обратил внимание на то, для россиян безусловными ценностями являются уважение к истории, к труженикам и защитникам отечества, к традиции, культуре, к памяти предков, а также почитание семьи и родителей, своей родины и «незыблемости границ».

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — цитирует Владимира Путина РБК.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

