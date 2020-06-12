Президент Путин заявил о поддержке большинством россиян конституционных поправок
Глава России Владимир Путин на церемонии вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе отметил, что поправки в Конституцию поддерживают большинство граждан страны. Трансляцию события вел телеканал «Россия 24».
Президент обратил внимание на то, для россиян безусловными ценностями являются уважение к истории, к труженикам и защитникам отечества, к традиции, культуре, к памяти предков, а также почитание семьи и родителей, своей родины и «незыблемости границ».
«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — цитирует Владимира Путина РБК.
Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru