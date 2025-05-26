Пресс-центр НСН получил звание главной информационной площадкой Москвы

Накануне состоялась всероссийская церемония награждения в области бизнеса, культуры и образования. Событие вновь объединило лидеров России из разных сфер бизнеса, культуры и образования, которые не боятся рисковать, выходить из зоны комфорта для достижения намеченных целей, получать яркие впечатления, готовы принимать вызовы, регулярно учиться и развиваться, получая необходимый опыт и добиваясь внушительных результатов.

Пресс-центр НСН — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.

Ранее пресс-центр НСН получил награду в номинации «Самая медийная площадка Москвы» в рамках премии «Прорыв года» от журнала KOVA.