В Кремле разрешили критиковать власть в рамках закона

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соотечественники вправе критиковать власть, однако высказывания россиян не должны выходить за рамки закона. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Пескова, необходимо соблюдать грань между плюрализмом мнений и нарушением законодательства. Как признался пресс-секретарь президента, грань эта весьма тонкая, поэтому в высказываниях необходимо быть аккуратными. Там представитель Кремля прокомментировал критику Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
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