В Кремле разрешили критиковать власть в рамках закона
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соотечественники вправе критиковать власть, однако высказывания россиян не должны выходить за рамки закона. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Пескова, необходимо соблюдать грань между плюрализмом мнений и нарушением законодательства. Как признался пресс-секретарь президента, грань эта весьма тонкая, поэтому в высказываниях необходимо быть аккуратными. Там представитель Кремля прокомментировал критику Минобороны.
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