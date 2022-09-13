В Кремле разрешили критиковать власть в рамках закона

По мнению Пескова, необходимо соблюдать грань между плюрализмом мнений и нарушением законодательства. Как признался пресс-секретарь президента, грань эта весьма тонкая, поэтому в высказываниях необходимо быть аккуратными. Там представитель Кремля прокомментировал критику Минобороны.

Ранее суд оштрафовал сервис Twitch на 2 млн рублей за фейки о ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

