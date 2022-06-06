Пресс-секретарь Песков рассказал об отношении Путина к «Ельцин-центру»
Работа «Ельцин-центра» в Екатеринбурге нередко вызывала дискуссии общественности, однако президент РФ ранее посещал центр. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос журналистов об отношении президента РФ Владимира Путина к «Ельцин-центру» Песков напомнил, что тот ранее бывал в центре. При этом, по мнению Пескова, для добавления центра в список организаций-иноагентов нужно руководствоваться требованиями закона.
«Действительно, было посещение. Но впоследствии, действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности», - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
При этом Песков добавил, что лично не слышал призыв режиссера Никиты Михалкова признать центр иноагентом, однако напомнил, что «наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе».
Ранее Михалков предложил признать иностранным агентом екатеринбургский «Ельцин-Центр». Об этом он заявил в эфире своей программы «Бесогон ТВ», сравнив деятельность центра с работой прекратившей вещание радиостанции «Эхо Москвы».
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