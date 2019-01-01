Пресс-конференция на тему: «Народ против ведьм: Инквизиция возвращается?» начинается в пресс-центре НСН
Участники встречи с журналистами в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» обсудят тему возможного притеснения так называемых ведьм и колдунов в России. Поводом для подобных опасений стала ситуация с поджогом рабочих бытовок на месте строительства «Храма Силы» Алёны Полынь, которая величает себя не иначе, как глава «Империи Сильнейших ведьм».
А после этого, по утверждению Полынь, жители села Журавна уже стали ей угрожать личной расправой. Женщина заявляет, что эти события нарушают её конституционные права.
Участники пресс-конференции:
Глава «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь; председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат Александр Аброков; представитель пресс-службы Полынь, Любовь Головченко; ученица ведьмы Елена Невзорова.
Прямую трансляцию можно смотреть здесь.
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