«Увеличим лимиты»: Авиаэксперт о перевозке жидкости в ручной клади
Рестрикция была введена после террористической угрозы на территории Европы в 2006 году, напомнил НСН Павел Герасимов.
Для больших российских аэропортов нет никаких преград для отмены ограничений на провоз жидкости в ручной клади, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Ранее «Коммерсант» узнал о просьбе Общероссийского объединения пассажиров отменить ограничения при перевозке жидкости в ручной клади. В организации заявили, что регулярно получают от пассажиров призывы к рассмотрению идеи полной отмены или смягчения планки в 100 мл, чтобы пассажиры могла провезти с собой питьевую воду или косметику в пределах литра.
«Мера была введена после ситуации летом 2006 года в результате возросшей террористической активности на территории Европы. В ряде европейских аэропортов были обнаружены жидкие взрывчатые вещества, которые не были маркированы по конвенции о маркировке взрывчатых веществ. Россия ввела те же ограничения, которые действуют по всему миру. Тогда не было газовых анализаторов, которые способны установить состав жидкости. Сейчас во многих ведущих аэропортах они появились. В России ими оснащены аэропорты Новосибирска, Владивостока, большая тройка Москвы, Санкт-Петербурга», - сказал Герасимов.
Собеседник считает, что мера утратила свою актуальность спустя 17 лет после ее внедрения в систему контроля.
«Я не вижу никаких потенциальных препятствий для отмены этих требований. Если дополнить условие в ряде аэропортов и установить прозрачную, невскрытую тару в заводской упаковке, было бы более чем достаточно. Можно просто увеличить лимиты, принципиальной разницы не будет», - добавил он.
Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова предупредила, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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