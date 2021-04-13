Премия «ТЭФИ-Мультимедиа» начнет прием заявок 15 апреля
Премия за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» начнёт прием заявок 15 апреля. Также на этом этапе заработает отборочная комиссия, которая будет выбирать и отсматривать работы и формировать лонг-лист по каждой номинации. Все работы будут загружены на сайт mmedia.tefi.ru.
Доступ членов экспертного совета к порталу с описанием каждой работы по всем направлениям - телевидение, радио, печатные СМИ и digital - будет предоставлен 1 июля. Каждый из них ознакомится с лонг-листом по своему направлению и двум специальным номинациям.
Шорт-лист будет представлен 20 августа.
Мероприятия премии, включая деловую и образовательную программу, пройдут с 10 по 12 сентября в Сочи.
Напомним, национальная премия за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» – это профессиональная журналистская премия, объединяющая все средства массовой информации: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital- СМИ, блогеров и интернет – порталы.
Ранее сообщалось, что работы для участия в конкурсе принимаются с 15 апреля по 15 июня. Оценивать их будут около 30 профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, членов Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, деятелей культуры.
Победители в каждой номинации получат фирменный приз и золотой диплом. Лауреатов объявят на церемонии награждения победителей 11 сентября в Зимнем театре в Сочи.
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