Герой России выступил за денежную помощь от букмекеров спорту

Депутаты Госдумы предложили создать «Единый регулятор азартных игр», который будет заниматься отчислением спортивным федерациям средств, полученных от всех пари, заключенных букмекерами. Согласно законопроекту, учредителем должен стать Минфин.

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Трёхкратный победитель Олимпийских игр, 12-кратный чемпион Европы, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поддержал такую инициативу, однако напомнил, что идея обсуждается уже давно.

«Та же идея была заложена в советский период в Национальном фонде спорта. Вопрос идёт о соотношениях: каковы эти отчисления? Как сделать так, чтобы это было разумно, чтобы экономика это всё «вывозила», - задался вопросом сенатор.

Полное интервью с Александром Карелиным слушайте на сайте «Радио 1» и смотрите на YouTube-канале.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Александр Карелин
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