Герой России выступил за денежную помощь от букмекеров спорту

Трёхкратный победитель Олимпийских игр, 12-кратный чемпион Европы, член Совета Федерации, Герой России Александр Карелин поддержал такую инициативу, однако напомнил, что идея обсуждается уже давно.



«Та же идея была заложена в советский период в Национальном фонде спорта. Вопрос идёт о соотношениях: каковы эти отчисления? Как сделать так, чтобы это было разумно, чтобы экономика это всё «вывозила», - задался вопросом сенатор.



Полное интервью с Александром Карелиным слушайте на сайте «Радио 1» и смотрите на YouTube-канале.

