Предъявлено обвинение «московскому отравителю»

Предполагаемый серийный отравитель Мурат Сабанов доставлен в суд для избрания меры пресечения. Как сообщает АГН Москва, ему предъявлено обвинение по статьям «Кража», «Грабёж» и «Разбой». Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено семь уголовных дел.

«М.Сабанов обвиняется в совершении преступления, относящегося к тяжким», — заявил следователь.

Следствие просит суд об избрании ареста в качестве меры пресечения, отмечает RT.

Напомним, Сабанов знакомился с горожанами в барах и скверах Москвы. Он выбирал в качестве жертв подвыпивших людей и предлагал им угоститься газировкой под видом промоутера, пишут «Дни.ру». В лимонад он подмешивал феназепам и клозапин, а также трамадол. Когда жертва теряла сознание, он её грабил. От рук отравителя пострадали более 10 человек, в СМИ сообщают о нескольких случаях комы.

Ранее в эфире НСН адвокат Тимур Маршани рассказал, какое наказание может грозить серийному отравителю.

