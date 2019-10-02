Представитель Заворотнюк пошёл на попятную

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов не подтвердил, что актриса намерена в ближайшее время дать пресс-конференцию. В комментарии РБК он назвал устаревшей появившуюся информацию на этот счёт. По словам Христова, речь идёт о сведениях, которые он распространил месяц назад.

Как уточняет «ФедералПресс», ранее Христов заявлял, что Заворотнюк должна встретиться с журналистами до конца сентября, чтобы рассказать о своей болезни. Концертный директор отказался комментировать состояние здоровья актрисы.

Между тем, как пишут «Дни.ру», некоторые граждане перестают верить, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Ситуацию с её лечением называют инсценировкой, припоминая историю с отравлением Бари Алибасова средством для промывки труб. Критики обвиняют во лжи Христова и саму Заворотнюк.

