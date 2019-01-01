Представитель ЛГБТ обвинил Матвиенко в разжигании гомофобии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей может привести к вырождению человечества. На всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» она отметила, что нельзя размывать такие основы счастья, как семья, родители и дети. Этим и объясняется ее нежелание предоставить сексуальным меньшинствам право на усыновление.

Основатель Московского гей-прайда, ЛГБТ-активист Николай Алексеев в эфире НСН заявил, что представители сексуальных меньшинств не могут способствовать вырождению человечества.

«Мне кажется, если 5% населения, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества, если они могут привести к вымиранию человечества, то это проблема человечества. Потому что 95%, согласно статистическим данным, являются представителями традиционной сексуальной ориентации. Непонятно, как 5% могут повлиять на вырождение человечества. Тем не менее, я знаю много ЛГБТ-семей, у которых есть не только усыновленные дети, но и свои биологические, которые воспитываются в однополых семьях, это десятки и сотни тысяч детей. Очень печально, что государство не только не хочет ничего сделать, чтобы помочь этим семьям, а для того, чтобы им хотя бы не мешать жить, как нормальным, обычным семьям и никаких препятствий им не создавать. Такие заявления, какое сделала госпожа Матвиенко, только способствуют дальнейшей стигматизации подобных семей и росту гомофобии, нетерпимости в обществе. Конечно, это абсолютно неприемлемые заявления для ответственного политика в демократическом свободном государстве. Очень печально, что это произносит одно из высших государственных должностных лиц, к сожалению, не понимающий процессов, которые происходят в современном мире, и живущий ретроградными взглядами» - отметил он.

Он также обратил внимание, на необходимость уравнять в правах детей из традиционных и однополых семей.

«Я знаю геев в России, которым удалось усыновить детей, под разными предлогами скрывая свою сексуальную ориентацию. Они воспитывают абсолютно счастливых детей либо в одиночку, либо однополыми семьями. Мне кажется, государство должно способствовать атмосфере терпимости и созданию соответствующих равных условий для таких детей, потому что они точно ни в чем не виноваты. И уж тем более, биологические дети, которые родились в таких семьях. Они нуждаются в защите государства и в принятии соответствующих законов о признании однополых союзов и о статусе таких детей. Потому что они, например, не могут ни усыновлять, ни унаследовать имущество второго партнера, не имеют огромное количество прав, которые бы имели в случае рождения в разнополых семьях. Мне кажется, мы должны говорить именно о правах детей в таких семьях, потому что они абсолютно неистребимы, для того, чтобы уравнять и не дискриминировать их» - заключил он.

Ранее ЛГБТ-активисты были разочарованы тем, что президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на приглашение принять участие в шествии секс-меньшинств.

