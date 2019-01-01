Герман Греф из банкира превращается в IT-гиганта
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН о перспективах поглощения Сбербанком активов Rambler Group.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что слияние Сбербанка в Rambler Group приведет к появлению на рынке нового IT-гиганта. Так он прокомментировал в эфире НСН сообщение финансовой организации о глобальных инвестициях в Rambler.
«Долгоиграющий вектор, на который нацелен Сбербанк, — стать некой технологической платформой и конкурировать, в том числе, с технологическими компаниями, которые сейчас заходят на поле финансовых структур. Вместе с Rambler Group Сбербанк получает кусочек своего пазла, который в будущем должен сложиться и стать единой точкой входа для пользователя, который потребляет не только финансовые услуги, но и информационные сервисы. Это превращает Сбербанк в IT-гиганта, для которого финансовая составляющая является всего лишь частью. Это стратегически разумные, понятные шаги Сбербанка», — считает интернет-омбудсмен.
Об этой стратегии ранее неоднократно заявлял глава Сбербанка, напомнил Мариничев:
«Насколько долгосрочна эта перспектива и насколько обрисован этот образ будущего Сбербанка, мы можем пока только догадываться. Но, с точки зрения декларации, мы от Грефа неоднократно это слышали и понимаем, что шаг за шагом он реализует такую стратегию».
В свою очередь, Rambler выиграет в реализации своих идей и развитии сервисов.
«Rambler получил открытое, безлимитное финансирование. Это хорошо для технологической кампании, потому что она сможет реализовывать свои самые дерзкие замыслы. Это позитивная вещь, потому что в России плохо дают деньги «под мечту», а здесь открывается такая возможность», — заявил НСН омбудсмен.
Сбербанк решил инвестировать в Rambler Group, чтобы развивать на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Сбербанка. Отмечается, что в результате Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. Доля финансовой организации в Rambler Group составит 46,5%.
Rambler Group владеет одним из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн кинотеатров — Оkkо, кинотеатром «Художественный», а также более чем 30-ю популярными ресурсами Рунета, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler. Касса и другими. На данный момент число пользователей цифровых активов составляет 56 млн человек в месяц.
Ранее эксперты рассказали НСН, как изменится медиарынок после слияния Сбербанка и Rambler Group.
На фото: Президент Сбербанка Герман Греф примерил экзоскелет во время запуска проекта, направленного на адаптацию сервисов и продуктов для людей с ограниченными физическими возможностями.
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