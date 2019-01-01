Герман Греф из банкира превращается в IT-гиганта

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что слияние Сбербанка в Rambler Group приведет к появлению на рынке нового IT-гиганта. Так он прокомментировал в эфире НСН сообщение финансовой организации о глобальных инвестициях в Rambler.

«Долгоиграющий вектор, на который нацелен Сбербанк, — стать некой технологической платформой и конкурировать, в том числе, с технологическими компаниями, которые сейчас заходят на поле финансовых структур. Вместе с Rambler Group Сбербанк получает кусочек своего пазла, который в будущем должен сложиться и стать единой точкой входа для пользователя, который потребляет не только финансовые услуги, но и информационные сервисы. Это превращает Сбербанк в IT-гиганта, для которого финансовая составляющая является всего лишь частью. Это стратегически разумные, понятные шаги Сбербанка», — считает интернет-омбудсмен.

Об этой стратегии ранее неоднократно заявлял глава Сбербанка, напомнил Мариничев:

«Насколько долгосрочна эта перспектива и насколько обрисован этот образ будущего Сбербанка, мы можем пока только догадываться. Но, с точки зрения декларации, мы от Грефа неоднократно это слышали и понимаем, что шаг за шагом он реализует такую стратегию».

В свою очередь, Rambler выиграет в реализации своих идей и развитии сервисов.

«Rambler получил открытое, безлимитное финансирование. Это хорошо для технологической кампании, потому что она сможет реализовывать свои самые дерзкие замыслы. Это позитивная вещь, потому что в России плохо дают деньги «под мечту», а здесь открывается такая возможность», — заявил НСН омбудсмен.