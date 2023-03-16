Председатель СКР поручил доложить обстоятельства смерти школьницы в Санкт-Петербурге

Председатель СК РФ поручил доложить обстоятельства смерти школьницы из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

Учитель физкультуры набросился на ребенка в одной из школ Воркуты

Она скончалась на уроке. Инцидент произошел в одной из школ Выборгского района.

Ученица почувствовала себя плохо на уроке физкультуры. Отмечается, что врачи скорой помощи зафиксировали смерть девочки.

Следователи назначили необходимые экспертизы, опрашивают очевидцев произошедшего.

Как сообщалось ранее, у школьницы были проблемы с сердцем. Однако девочка не была освобождена от занятий.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СКРШкольникиСанкт-Петербург
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