Председатель СКР поручил доложить обстоятельства смерти школьницы в Санкт-Петербурге
Председатель СК РФ поручил доложить обстоятельства смерти школьницы из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
Она скончалась на уроке. Инцидент произошел в одной из школ Выборгского района.
Ученица почувствовала себя плохо на уроке физкультуры. Отмечается, что врачи скорой помощи зафиксировали смерть девочки.
Следователи назначили необходимые экспертизы, опрашивают очевидцев произошедшего.
Как сообщалось ранее, у школьницы были проблемы с сердцем. Однако девочка не была освобождена от занятий.
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