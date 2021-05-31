Детский омбудсмен предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости скорейшего создания «реестра педофилов», сообщает пресс-служба Кремля.

Представляя президенту России Владимиру Путину доклад о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, она рекомендовала способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в частности законопроекта о пожизненном заключении для педофилов

Кузнецова также считает, что следует ввести пожизненный административный надзор за «страдающими педофилией» людьми. Кроме того, она предложила ставить специальные штампы в паспорта граждан, совершивших подобные деяния.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка заявила, что за пять лет число рождённых детей снизилось в стране 24,2%, сообщает RT.

