Детский омбудсмен предложила ввести пожизненный надзор за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости скорейшего создания «реестра педофилов», сообщает пресс-служба Кремля.
Представляя президенту России Владимиру Путину доклад о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, она рекомендовала способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в частности законопроекта о пожизненном заключении для педофилов
Кузнецова также считает, что следует ввести пожизненный административный надзор за «страдающими педофилией» людьми. Кроме того, она предложила ставить специальные штампы в паспорта граждан, совершивших подобные деяния.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка заявила, что за пять лет число рождённых детей снизилось в стране 24,2%, сообщает RT.
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